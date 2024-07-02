هيئة الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على كافة الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء ، كما يلى :

تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

تتراوح مابين (31 -32) درجة على المناطق الساحلية.

تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة



ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.