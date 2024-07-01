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الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بكل الأنحاء والحرارة المحسوسة بالقاهرة 39 درجة

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:10 م
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بكل الأنحاء والحرارة المحسوسة بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء والتى تزيد من الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى 39 درجة، وعلى جنوب البلاد تصل درجات الحرارة المحسوسة 44 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 

 







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