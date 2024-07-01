اليوم السابع
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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

الإثنين، 01 يوليو 2024 04:46 م
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء 02 يوليو 2024 إلى الأحد 07 يوليو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجة على أغلب الأنحاء.

وخلال هذه الفترة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع أيضا أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تأتى كما يلى :

الثلاثاء 2 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

الأربعاء 3 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

الخميس 4 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

الجمعة 5 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة  والمحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة  المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

السبت 6 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الأحد 7 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 







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