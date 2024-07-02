ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة على متنها 38778 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35815 طنا تشمل: 5050 طن يوريا و2570 طن مولاس و2615 طن كلينكر و4449 طن علف بنجر و1086 طن رمل و20045 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38778 طنا تشمل: 8669 طن قمح و13195 طن ذرة و3300 طن حديد و8500 طن خردة و4067 طن سكر و5464 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1047 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 291 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3255 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48297 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 129633 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3780 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5155 حركة.