ميناء دمياط وهيئة موانئ شمال البحر التيرانى يوقعان مذكرة تعاون فى الهيدروجين الأخضر

كتب سيد الخلفاوى

وقعت هيئة ميناء دمياط و هيئة موانئ شمال البحر التيرانى مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين لتطوير طريق بحرى لـ نقل الهيدروجين الأخضر وتنمية حركة الطاقة النظيفة في المنطقة الاورومتوسطية ، وتعزيز دور ميناء دمياط إلى جانب ميناء ليفورنو الإيطالي كموانئ رائدة يمكن تدعيمها ببنية تحتية متطورة للتخزين والتوزيع تخدم فكرة هذا المشروع .



جاء ذلك خلال زيارة اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للعاصمة بروكسل للمشاركة في ورشة العمل المشتركة المصرية الإيطالية حول التحول للموانئ الخضراء والنقل البحري الأخضر المستدام ، حيث قام بتمثيل هيئة ميناء دمياط فى توقيع مذكرة التفاهم بينما مثل هيئة موانئ شمال البحر التيرانى في التوقيع رئيسها لوتشيانو جوريرى ، وجاء ذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح شريف زكريا مستشار شئون النقل البحري بقطاع النقل البحري واللوجستيات المصري ، الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الأستاذ الدكتور محيى الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا ،الاستاذة الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية .



واشتملت ورشة العمل المشتركة عرض للجهود الحالية لوزارة النقل المصرية وتوجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير .. وزير النقل لتكثيف الجهود المبذولة لتحويل الموانئ المصرية ومنها ميناء دمياط إلى موانئ خضراء وذكية ضمن منظومة نقل بحري أخضر مستدام .



ومن جانبه أوضح لوتشيانو جوريرى رئيس هيئة موانئ شمال البحر التيرانى أن ميناء دمياط بإمكانياته المتطورة وموقعه المتميز في حوض البحر المتوسط يمكن أن يصبح شريكاً استراتيجياً لبناء سلاسل توريد فيما يخص الطاقة النظيفة لاسيما الهيدروجين الأخضر إلى جانب التعاون مع ميناء ليفورنو الإيطالي في أهم الموضوعات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حيوية مثل التحول الرقمي وتطوير النقل متعدد الوسائط والتنمية المستدامة في الموانئ البحرية .

