اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 يوليو 2024 10:55 ص
ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36620 طن تشمل: 5515 طن يوريا و 3280 طن مولاس و 3938 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و 2075 طن رمل و21512 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طن تشمل: 13659 طن قمح و 29537 طن ذرة و 5296 طن حديد و 710 طن خشب زان و6927 طن خردة و 6255 طن سكر و 500 طن ابلاكاش و 2797 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 686 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45557 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133652 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء الدخيلة ،  و عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1327 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1857 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3738 حركة .


 







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