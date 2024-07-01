ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36620 طن تشمل: 5515 طن يوريا و 3280 طن مولاس و 3938 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و 2075 طن رمل و21512 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طن تشمل: 13659 طن قمح و 29537 طن ذرة و 5296 طن حديد و 710 طن خشب زان و6927 طن خردة و 6255 طن سكر و 500 طن ابلاكاش و 2797 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 686 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45557 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133652 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء الدخيلة ، و عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1327 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1857 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3738 حركة .



