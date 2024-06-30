اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 81 ألفا و297 طن بضائع منها 18100 طن قمح

الأحد، 30 يونيو 2024 02:04 م
ميناء دمياط يستقبل 81 ألفا و297 طن بضائع منها 18100 طن قمح ميناء دمياط -أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا ، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة .


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45034 طن تشمل : 14900 طن يوريا و 4200 طن مولاس و 2825 طن رمل و 84 طن كلينكر و 1327 طن اسمنت ابيض و 21698 طن بضائع متنوعة .
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 81297 طن تشمل : 18100 طن قمح و 2161 طن خشب زان و 7050 طن خردة و 3224 طن حديد و 41243 طن ذرة و 8845 طن سكر و 2203 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 674 طن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43150 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 136030 طنًا .
 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2416 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و بنى سويف، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من ميناء الدخيلة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5531 حركة.







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