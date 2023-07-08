أخطاء تتسبب فى رفع مستويات الجلوكوز فى الدم.. منها إهمال النوم

سكر الدم أو جلوكوز الدم هو نوع من السكر الذي ينقله مجرى الدم إلى خلايا الجسم وهو ضروري لتزويد الطاقة، ينظم سكر الدم العديد من الوظائف في جسمك. لذلك، فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق ثابت أمر ضروري للحفاظ على عمل جسمك بشكل صحيح. الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على مستوى الجلوكوز الصحي هي مراقبة تقلبات الجلوكوز وكمية السكر التي ينقلها الدم في لحظة واحدة. وفقا لما نشره موقع . healthifyme
فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب عليك تجنبها أو البحث عنها للحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة:
1. القضاء التام على الدهونغالبًا ما يعتقد الناس أن التخلص من جميع أنواع الدهون من نظامهم الغذائي سيساعدهم في الحفاظ على وزنهم وارتفاع مستوى الجلوكوز. هذا صحيح جزئيًا لأنه يجب عليك تناول الدهون المطلوبة للحفاظ على مستويات الجلوكوز والوزن. ومع ذلك ، ليست كل الدهون سيئة ، وسيساعدك تناول الدهون الجيدة في الحفاظ على مستوى ووزن صحي للجلوكوز. لذلك ، من الضروري معرفة الفرق بين الدهون الصحية وغير الصحية.
الدهون الصحية هي دهون متعددة غير مشبعة وحيدة غير مشبعة. هذه الدهون مفيدة جدًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع مستويات السكر في الدم ، واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر الدهون الصحية مفيدة لصحة القلب ومستويات الكوليسترول.
بعض أفضل مصادر الدهون الصحية هي الأفوكادو والسمك وبذور الشيا والشوكولاتة الداكنة والبيض.
2. عدم وجود وجبات متوازنةيلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في مكافحة أي مرض. وتعتمد التقلبات في مستويات الجلوكوز إلى حد كبير على ما تأكله. يمكن أن يؤدي عدم تضمين الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية في نظامك الغذائي إلى تقلب مستوى الجلوكوز وإبطاء عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب الأطعمة المختلفة مستويات مختلفة من تقلبات الجلوكوز في جسمك.
يمكن أن تمنحك مراقبة مستويات الجلوكوز لديك باستخدام CGM نظامًا غذائيًا مناسبًا لما يمكنك تضمينه واستبعاده من نظامك الغذائي المتوازن. لا يمكن أن يكون النظام الغذائي هو نفسه بالنسبة للجميع لأن كل شخص لديه محفزات مختلفة من أطعمة مختلفة. لذلك ، فإن استشارة أخصائي التغذية واستخدام جهاز المراقبة المستمرة للسكري (CGM) سيمنحك معلومات مدعومة بالبيانات ونصائح مناسبة حول الحفاظ على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك ، يمكنك اتباع بعض الإرشادات الغذائية مثل تناول أطعمة نشوية أقل ، واستهلاك كميات أقل من السكر الاصطناعي أو المحليات ، والتخلص من الأطعمة الزيتية والمكررة ، والحد من تناول الكربوهيدرات الزائد ، وما إلى ذلك.
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