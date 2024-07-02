اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 02:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد محطة قطار الأقصر بعد تطويرها.. فيديو

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:34 م
شاهد محطة قطار الأقصر بعد تطويرها.. فيديو محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت هيئة السكة الحديد فيديو يرصد التطوير الذى تم تنفيذه بمحطة قطارات الأقصر، ضمن خطة التطوير التى تنفيذها وزارة النقل فى منظومة السكة الحديد.

وشهدت محطات السكة الحديد تطورا كبيرا على مدار 10 سنوات، حتى تغير شكل عدد من المحطات للأفضل، وذلك بجانب أعمال التطوير بأنظمة السكة والقطارات، ومن بين التطور الذى شهدته المحطات، تشغيل بوابات الكترونية تنظم الدخول والخروج من المحطات وتواجه التهرب من قطع التذاكر، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم حمل الحقائب ووضع دولاب أمانات بالمحطات لمساعدة الركاب على حفظ متعلقاتهم.

وتم تطوير 246 من 708 محطة، كما تم تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ويتم تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كذلك يتم تطوير المزلقانات حيث تم تطوير 671 من 1120 مزلقان .

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.

 







محطة الاقصر

وزارة النقل

محطة سكك حديد دمنهور

تطوير محطات القطارات

السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة