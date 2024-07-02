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توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:09 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى توافد الطلاب - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة بشعبتيها العلمية والأدبية، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وذلك رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم السبت المقبل 6 يوليو بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







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