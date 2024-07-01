مراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، الذي يعقد غدًا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، وذلك في رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في المادة بنظام الاختيار من متعدد، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام في قواعد اللغة والكلمات، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها "اليوم السابع" في مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أهم أجزائه والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مشيرة إلى أن الامتحان يتضمن 37 سؤالًا، منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وقالت الوزارة إن هناك ضوابط وآليات للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، أولها أن يقوم الطالب بكتابة بياناته الشخصية فى كراسة البابل شيت أو الإجابة، على أن يقوم بالتأكد من كتابة بياناته كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان والتأكد من عدد أسئلة كراسة الامتحان سواء الاختيارية أو المقالية حسب طبيعة كل مادة والتأكد من عدد صفحات كراسة الامتحان وتسلسل ترقيم الأسئلة.



1



2



3



4



5



6



7