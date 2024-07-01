أسئلة اللغة الإنجليزية المتوقعة لامتحان الثانوية على تليفزيون اليوم السابع

كتبت - مرام محمد

يقدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك استعدادًا لأداء الامتحان، الذي يعقد غدًا الثلاثاء 2 يوليو 2024 لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

وتتضمن مراجعة ليلة الامتحان، أهم أجزاء المنهج، وعددًا من الأسئلة الهامة، التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الإلمام بأهم أجزاء المنهج والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويشمل امتحان مادة اللغة الإنجليزية 37 سؤالًا، منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.

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ووفقًا لجدول الامتحانات، انطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الماضى الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.