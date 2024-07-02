تنسيق مدارس الثانوى التجارى والصناعى بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية (التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) للعام الدراسي 2024 / 2025، موضحة الحد الأدني للقبول بـمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري على النحو التالي:

أولًا: التعليم الصناعي

إدارة شمال الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة ث ص بنين 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة إمبابة ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات 235 درجة.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الكهربية ث ص بنين + نظام إعداد مهني: 235 درجة عام و230 إعداد مهني.

إدارة العجوزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طلعت حرب ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

إدارة الهرم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم 230 درجة.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول الجيزة ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الميدان ث ص بنات: 220 درجة عام و 215 درجة إعداد مهني.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة نكلا ث ص بنات 225 درجة.

-درجة القبول وردان ث ص م 220 درجة.

إدارة أوسيم التعليمية

-درجة القبول بالمدرسة الثانوية الصناعية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 225 درجة.

إدارة كرداسة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أبو رواش ث ص م: 220 درجة عام، و215 درجة إعداد مهني.

إدارة أبو النمرس التعليمية

-درجة القبول بمدرسة المنوات ث ص بنات 220 درجة.

إدارة الحوامدية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الحوامدية ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج: يتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة.

-فصول ملحقة على التعليم المزدوج 210 درجات.

إدارة البدرشين التعليمية

-درجة القبول بمدرسة شهيد/طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة البدرشين ث ص بنين: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة ناصر ث ص بنين 220 درجة.

-درجة القبول بـ(المدرسة الثانوية المهنية) فصول ملحقة مهني: للحاصلين على إعدادية مهنية.

-درجة القبول بمدرسة العياط ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة طهما ث ص بنين 220 درجة.

إدارة الصف التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الصف ث ص للتأسيس العسكري بنين 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الصف ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة: 200 درجة عام، و195 درجة إعداد مهني.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم ص بنين: 220 درجة عام و200 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة أطفيح ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الكداية ث ص م: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة القبابات ث ص م 220 درجة.

إدارة الواحات البحرية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الباويطي 185 درجة.

-درجة القبول بمدرسة المناجم ث ص بنين 185 درجة.

2)المدارس الصناعية (نظام الثلاث سنوات)

إدارة 6 أكتوبر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحي 4: 220 درجة.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة البرمبل المتقدمة المشتركة 210 درجات.

ثانيًا: التعليم التجاري

إدارة شمال الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة باحثة البادية التجارية 210 درجات.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الزهراء التجارية بنات 210 درجات.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 230 درجة.

إدارة الهرم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

إدارة البدرشين التعليمية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

-إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة القطوري التجارية المشتركة 200 درجة.

إدارة الحوامدية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة 220 درجة.

إدارة أوسيم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أوسيم التجارية المشتركة 210 درجات.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

-درجة القبول بمدرسة البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

إدارة كرداسة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الراية التجارية بنات 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

إدارة الواحات البحرية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الباويطي التجارية المشتركة 175 درجة.

-درجة القبول بخدمات الباويطي التجارية المشتركة 150 درجة.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة 210 درجات.

إدارة الصف التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.