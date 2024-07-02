استشارى يقدم أهم الخطوات للتخلص من سمنة الأطفال

فاطمة ياسر

السمنة بشكل عام تزيد من فرص التعرض لمضاعفات صحية كثيرة، ومنها الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والكوليسترول والسكر، ويزداد الأمر سوءا عند تعرض الأطفال للإصابة بالسمنة.

وحول ذلك أوضح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن السمنة لدى الأطفال تعرضهم للإصابة بأمراض القلب ، ومشاكل العظام، والعديد من الأمراض المزمنة في الكبر.

وأكد على ضرورة التخلص من سمنة لدى الأطفال عن طريق اتباع بعض النصائح الهامة

وقدم هذه النصائح كالتالى:



- اتباع نظام غذائي صحي ومفيد

يجب إمداد الطفل بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، لتجنب تعرضه لفقدان العناصر الغذائية وضعف النمو، ويتم ذلك عن طريق تقديم بعض الأطعمة المميزة له، وتكون غنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لزيادة الشعور بالشبع.

- شرب الماء

الماء يساعد علي فقدان الوزن الزائد، وفي نفس الوقت يساهم في كبح الشهية وزيادة حرق الدهون، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ولذا يجب إمداد الجسم ب2 لتر ماء علي مدار اليوم.

- ممارسة الرياضة

الرياضة تساعد الطفل في تخلصة من الوزن الزائد، وأيضا تعمل علي زيادة حرق الدهون، وتزيد من تركيزه، ولذا يمكنك ممارسة المشي معه يوميا لمدة 30 دقيقة، أو الإشتراك له في السباحة أو كرة القدم أو أي نوع من الرياضيات التي يفضلها.

- النوم الجيد

أثبتت جميع الدراسات الطبية الحديثة أن النوم له قدرة ملحوظة علي المساعدة في التخلص من الوزن الزائد، فالنوم الكافي والصحي يقي الطفل من السمنة، وقلته تزيد من فرص الإصابة به.