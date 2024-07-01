باحثون: إدمان الطعام مرتبط ببكتيريا الأمعاء ويسبب السمنة

كتبت أمل علام

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل قهري قد يكون لديهم نوع معين من البكتيريا في أمعائهم، حيث تم العثور على هذه البكتيريا - المعروفة باسم بروتيوباكتيريا - بأعداد كبيرة في أمعاء البشر والفئران الذين يعانون من إدمان الطعام وبأعداد أقل بكثير في أولئك الذين لا يعانون من ذلك، وفقًا لدراسة في مجلة Gut ، والتي يتم تقديمها أيضًا في منتدى اتحاد جمعيات الأعصاب الأوروبية (FENS) الحالي لعام 2024.



ادمان الطعام

ووفقا لما ذكرته مجلة Newsweek، إن إيلينا، المؤلفة المشاركة في الدراسة ومارتن جارسيا، الباحث في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة بإسبانيا، إنه يساهم عدد من العوامل في إدمان الطعام، الذي يتميز بفقدان السيطرة على تناول الطعام ويرتبط بالسمنة واضطرابات الأكل الأخرى والتغيرات في تكوين البكتيريا في الأمعاء - ميكروبيوم الأمعاء موضحين، إنه حتى الآن، كانت الآليات الكامنة وراء هذا الاضطراب السلوكي غير معروفة إلى حد كبير.

وقالت المجلة، إن إدمان الطعام هو اضطراب سلوكي يتميز بعلاقة غير صحية مع الطعام، حيث يُظهر الأفراد سلوكيات أكل قهرية تشبه تلك التي تُرى لدى الأشخاص الذين يعانون من إدمان المواد، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب من فقدان السيطرة على طعامهم، حيث يتوقون إلى أطعمة معينة ويستهلكونها على الرغم من العواقب السلبية على صحتهم ورفاهيتهم، مثل السمنة، إدمان الطعام هو موضوع مثير للجدل إلى حد ما في العالم العلمي، لأنه غير مدرج في الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5).

استخدم الباحثون مقياسًا يُعرف باسم مقياس ييل للإدمان على الغذاء (YFAS 2.0)، حيث أجاب البشر على 35 سؤالًا وتمت ملاحظة الفئران بحثًا عن علامات سلوكية تشير إلى إدمان الغذاء: البحث المستمر عن الطعام، والسلوك القهري، والدافع العالي للحصول على الطعام. .

كما قاموا بفحص ميكروبيوم الأمعاء لدى البشر والفئران، وقارنوا بين أعداد البكتيريا في الأمعاء، ودرجة إدمان الطعام، وأظهرت النتائج أن هناك زيادة في البروتيوبكتيريا وانخفاضًا في كل من أكتينوبكتيريا وبكتيريا أخرى تسمى بلاوتيا في الفئران والبشر المدمنين على الطعام.

لقد أثبتنا لأول مرة وجود تفاعل مباشر بين تكوين الأمعاء والتعبير الجيني للدماغ، وكشفنا عن الأصل المعقد والمتعدد العوامل لهذا الاضطراب السلوكي المهم المرتبط بالسمنة، ويشكل فهم الحديث المتبادل بين التغيرات في السلوك والبكتيريا في الأمعاء.

وقال مارتين جارسيا: "إننا نتطلع إلى علاجات مستقبلية للإدمان على الغذاء واضطرابات الأكل ذات الصلة"، ويشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدام هذه البكتيريا لعلاج الأكل القهري،

ومن خلال زيادة مستويات البلوتيا لدى الفئران، وجدوا أن مستويات الإدمان على الطعام انخفضت بشكل كبير، حيث تشير النتائج التي تم إجراؤها في كل من الفئران والبشر إلى أن أنواعًا معينة من الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تكون وقائية في الوقاية من إدمان الغذاء، وعلى وجه الخصوص، أكدت أوجه التشابه القوية في كمية البلوتيا على التأثيرات المفيدة المحتملة لهذه البكتيريا المعوية، لذلك، قمنا بالتحقق من التأثيرات الوقائية للبكتيريا المعوية.

وأكد مارتين جارسيا: "إن تناول اللاكتولوز والرامنوز عن طريق الفم، وهي كربوهيدرات غير قابلة للهضم تُعرف باسم "البريبايوتكس" والتي يمكن أن تزيد من كمية البلوتيا في الأمعاء"، لقد فعلنا ذلك على الفئران ووجدنا أنه أدى إلى زيادة في وفرة البلوتيا في براز الفئران بالتوازي مع تحسينات كبيرة في إدمان الغذاء، لقد رأينا تحسينات مماثلة عندما أعطينا الفئران نوعًا من البلوتيا يسمى Blautia wexlerae عن طريق الفم كعلاج.

وفي بيان لها، قالت هارييت شيلكنز، المحاضرة البارزة في جامعة كوليدج كورك في أيرلندا، والتي لم تشارك في الدراسة: "في حين أن "إدمان الطعام" لا يزال مفهومًا مثيرًا للجدل، فمن المقبول عمومًا أن تناول الأطعمة اللذيذة ذات السعرات الحرارية العالية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل ويعزز السمنة، حددت هذه الدراسة توقيعًا ميكروبيًا محددًا مرتبطًا بخصائص إدمان الطعام"، تتناقص وفرة جنس البلوتيا مع زيادة الدافع والأكل القهري لدى كل من الفئران والبشر، ومن المهم أن المكملات الغذائية التي تحتوي على البريبايوتيك والبروبيوتيك المعزز للبلوتيا تعمل على خفض عدد الفئران المصنفة على أنها "مدمنة على الطعام".

وأوضحت، إنه تضيف هذه الدراسة أدلة مهمة تثبت أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء يمكن أن تؤثر بالفعل على سلوك تناول الطعام لدى المضيف، وهذا يعطي ثقة متجددة للدراسات الآلية والانتقالية المستقبلية التي تبحث في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في سياق اضطرابات الأكل وعواقبها الأيضية.

