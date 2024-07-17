خفض الوزن للرجال يجعلهم أكثر قدرة على الإنجاب ويمنع الإصابة بالسكر

كتبت إيناس البنا

قالت الدكتورة هبة يوسف، استشارى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس إن السمنة تؤثر بشكل كبير على صحة الرجل، موضحة أن السمنة تؤثر على خفض مستوى هرمون الذكورة ما يؤدى إلى تضخم البروستاتا الحميد، وأمراض الجهاز البولى والعقم، والذى يصيب 100 مليون رجل بالعالم.



وأضافت الدكتورة هبة يوسف فى تصريحات لليوم السابع أن خفض الوزن قادر على علاج هذه الأمراض المرتبطة بالسمنة، موضحة أن الأبحاث أظهرت أن خفض الوزن بنسبة 12% من خلال نظام غذائي صحى يعتمد على نظام البحر الأبيض المتوسط، وممارسة الرياضة لمدة من 150 إلى 250 دقيقة أسبوعيا، بالإضافة إلى رفع الحالة النفسية من المحيطين بالمريض من شأنه أن يعيد الحياة الصحية للرجل ويمنع الإصابة بأمراض المرتبطة بالسمنة.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أن السمنة التى تتركز فى أماكن محددة بالجسم وخصوصا بمنطقة البطن، تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ومرض السكر من النوع الثانى بنسبة 30%، كما يعانى بعض الرجال من تراكم الدهون بمنطقة الثدى، والتى قد تسبب مشكلة التثدى لديهم ويكون الحل الأمثل لهم هو الجراحة، أما بالنسبة لمن يعانى من زيادة الوزن دون حدوث تثدى، مع تراكم الدهون فى منطقة الثدى، فالحل الأمثل له هو خفض الوزن بالنظام الغذائي، وضرورة ممارسة رياضة المقاومة بحمل الأوزان مناسبة لقدراتهم العضلية.

ونصحت الرجال بممارسة الحياة الصحية، من ممارسة الرياضة، وتناول الأكل الصحى، وتقليل الدهون المهدرجة من خلال تناول الخضراوات والفواكه وتجنب الوجبات السريعة خارج المنزل لمنع الإصابة بالسمنة.