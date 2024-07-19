مع تكثيف ترامب جولاته الانتخابية.. اختفاء ملحوظ لابنه "بارون" عن أجواء الدعاية لوالده

كتب أحمد عرفة

في الوقت الذي يكثف فيه المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب جولاته الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتظهر معه عائلته في المؤتمرات الجماهيرية الأمريكية، إلا أن هناك اختفاء ملحوظ لابنه الأصغر بارون ترامب.



ترامب وأسرته

صحيفة ديلي ميل، ذكرت أن بارون ترامب، الذي ظهر مؤخرا في الحملة الانتخابية إلى جانب والده، هو العضو الوحيد في العائلة الذي لم يكن حاضرا في جلسة التصوير، والتي شهدت أول ظهور لوالدته ميلانيا وشقيقته إيفانكا في الحملة الانتخابية.

وذكرت الصحيفة، أنه في شهر مايو الماضي، انتشرت أنباء على نطاق واسع تفيد بأن بارون سيكون أحد مندوبي فلوريدا الذين سيرشحون ترامب ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس ولكن سارع مكتب ميلانيا ترامب إلى نفي هذه التقارير، وجاء في بيان صادر عن مكتبها: "في حين يشعر بارون بالشرف لاختياره، فإنه يرفض بكل أسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".



ترامب وزوجته



وأكدت حملة دونالد ترامب، أن بارون لن يكون حاضرا، لكن خلال خطابه الطويل، أشاد دونالد ترامب بشكل خاص بطفله الأصغر قائلا :"أود أيضًا أن أشكر عائلتي بأكملها على تواجدها هنا. دون، وكيمبرلي، وإيفانكا، وجاريد. وإيريك ولارا. وتيفاني ومايكل. وبارون، نحن نحب بارون".



ترامب وعائلته

وأشارت الصحيفة، إلى أن بارون ترامب ظل لفترة طويلة الأكثر خصوصية بين جميع إخوته، وفي يناير 2024، حزن على فقدان جدته، والدة ميلانيا، أماليا، التي توفيت عن عمر يناهز 78 عامًا، حيث كان بارون قريب جدًا من جانب والدته من العائلة.