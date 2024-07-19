اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مع تكثيف ترامب جولاته الانتخابية.. اختفاء ملحوظ لابنه "بارون" عن أجواء الدعاية لوالده

الجمعة، 19 يوليو 2024 04:43 م
مع تكثيف ترامب جولاته الانتخابية.. اختفاء ملحوظ لابنه "بارون" عن أجواء الدعاية لوالده ترامب وأسرته
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

في الوقت الذي يكثف فيه المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب جولاته الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتظهر معه عائلته في المؤتمرات الجماهيرية الأمريكية، إلا أن هناك اختفاء ملحوظ لابنه الأصغر بارون ترامب.

ترامب وأسرته
ترامب وأسرته

 

صحيفة ديلي ميل، ذكرت أن بارون ترامب، الذي ظهر مؤخرا في الحملة الانتخابية إلى جانب والده، هو العضو الوحيد في العائلة الذي لم يكن حاضرا في جلسة التصوير، والتي شهدت أول ظهور لوالدته ميلانيا وشقيقته إيفانكا في الحملة الانتخابية.
وذكرت الصحيفة، أنه في شهر مايو الماضي، انتشرت أنباء على نطاق واسع تفيد بأن بارون سيكون أحد مندوبي فلوريدا الذين سيرشحون ترامب ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس ولكن سارع مكتب ميلانيا ترامب إلى نفي هذه التقارير، وجاء في بيان صادر عن مكتبها: "في حين يشعر بارون بالشرف لاختياره، فإنه يرفض بكل أسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".

ترامب وزوجته
ترامب وزوجته


وأكدت حملة دونالد ترامب، أن بارون لن يكون حاضرا، لكن خلال خطابه الطويل، أشاد دونالد ترامب بشكل خاص بطفله الأصغر قائلا :"أود أيضًا أن أشكر عائلتي بأكملها على تواجدها هنا. دون، وكيمبرلي، وإيفانكا، وجاريد. وإيريك ولارا. وتيفاني ومايكل. وبارون، نحن نحب بارون".

 

ترامب وعائلته
ترامب وعائلته

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن بارون ترامب ظل لفترة طويلة الأكثر خصوصية بين جميع إخوته، وفي يناير 2024، حزن على فقدان جدته، والدة ميلانيا، أماليا، التي توفيت عن عمر يناهز 78 عامًا، حيث كان بارون قريب جدًا من جانب والدته من العائلة.

 







ترانب

بارون ترامب

أمريكا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

ترامب: لن نصبح مكبا للمهاجرين غير الشرعيين

الجمعة، 19 يوليو 2024 06:50 ص

ترامب بحفل قبول ترشحه لرئاسة أمريكا عن الحزب الجمهورى: لن نصبح مكبا للمهاجرين غير الشرعيين.. سأستكمل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك.. لن أتبع السياسات الخضراء.. وعن محاولة اغتياله: كان من الممكن ألا أشهد اليوم

الجمعة، 19 يوليو 2024 07:28 ص

13 يوليو عرضى الأول.. رسالة مطلق النار على ترامب عبر لعبة اغتيالات قبل الحادث

الجمعة، 19 يوليو 2024 01:21 م

ترامب يهدد محتجزى الرهائن الأمريكيين: الأفضل عودتهم قبل بدء رئاستى.. فيديو

الجمعة، 19 يوليو 2024 11:51 ص

استطلاع: ترامب يتفوق على بايدن بفارق 5 نقاط على المستوى الوطنى

الجمعة، 19 يوليو 2024 07:00 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة