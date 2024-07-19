ترامب: لن نصبح مكبا للمهاجرين غير الشرعيين

أنس حبيب

استولى ملف الهجرة غير الشرعية على جزء كبير من خطاب المرشح الجمهورى دونالد ترامب، حيث استعرض رسما بيانى يصف نسب دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة في فترة توليه الرئاسة قبل 8 سنوات، مضيفا أن سوف يعيد تلك النسب إلى الحياة مجددا.

وزعم ترامب أن العديد من الرؤساء في بلدان العالم الثالث يحاربون الجريمة فى بلادهم بإرسال تجار المخدرات، والمساجين، وعتاة المجرمين، والمختلين عقليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد ترامب فترة بايدن مدعيا أنها شهدت دخول العديد من المجرمين من أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، أفريقيا، وأسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعدا أن سوف يضع نهاية لهذا الأمر، ومضيفا أن إدارته سوف ترحب فقط بالمهاجرين الشرعيين.

وزعم الرئيس الأمريكي السابق أن كل زعماء العالم يخشونه، لهذا لم تشهد فترته اضطرابات سياسة وعسكرية كبرى، ووضع مقارنة سريعة بينه وبين الرؤساء الأخرين للولايات المتحدة، حيث أخبر الحضور أن روسيا حصلت في فترة تولى الرئيس السابق باراك أوباما على جزيرة القرم، وفى فترة الرئيس الحالي جو بايدن، غزت أوكرانيا بشكل كامل، بينما في فترة توليه الرئاسة لم تحصل روسيا على شيء.

واستدعى "ترامب" انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والذى حدث في فترة تولى الرئيس الحالي جو بايدن، ووصف ترامب الخروج الأمريكي من كابول بالـ"مذل".