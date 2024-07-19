ترامب يهدد محتجزى الرهائن الأمريكيين: الأفضل عودتهم قبل بدء رئاستى.. فيديو

كتبت نهال أبو السعود

حذر المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب من أن الدول التي تحتجز رهائن أمريكيين ستدفع "ثمنًا باهظًا للغاية" إذا لم يتم إطلاق سراحهم، خلال كلمته أمس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

حذر ترامب في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري: "أقول للعالم أجمع: نريد عودة رهائننا، ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي، وإلا ستدفعون ثمنًا باهظًا للغاية"، ولم يحدد ترامب الرهائن الذين يشير إليهم حيث هناك أكثر من 60 أمريكيا محتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية أمريكيين محتجزين لدى حماس في غزة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتقدم على خصمه الديمقراطي جو بايدن على المستوى الوطني بنسبة 52% مقابل 47% للأخير.

وأشارت نتائج الاستطلاع التي نشرت الخميس أن ترامب يتمتع بأفضلية متزايدة في التصويت، حيث يتقدم الآن بخمس نقاط على بايدن على المستوى الوطني بنسبة 52% مقابل 47% لبايدن، وبثلاث نقاط في الولايات الرئيسية بنسبة 51% مقابل 48% لبايدن.

وبحسب بيانات الشبكة فإن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يرون أن تصريحات ترامب في الأيام التي تلت محاولة اغتياله كانت أكثر توحيدا من كونها مثيرة للانقسام، كما عبر المشاركون عن نفس الرأي تجاه رد فعل بايدن على الحادثة، ويظهر الاستطلاع أيضا في خضم الجدل الدائر حول الترشيح على الجانب الديمقراطي، أن ترامب يتقدم أيضا على نائبة الرئيس كامالا هاريس بنسبة 51% مقابل 48% لها.

كما يشير الاستطلاع إلى أن الناخبين الجمهوريين ينظرون بإيجابية إلى إضافة السيناتور جي دي فانس إلى قائمة الحزب الجمهوري ومعظمهم راضون عن هذا الاختيار.



