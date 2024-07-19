للحامل من الشهر 4 إلى 6... فيتامينات مهمة لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

الفيتامينات أثناء الحمل أمر في غاية الأهمية لا يمكن أبدا اغفاله، تعتقد بعض السيدات خطأ أنه يمكن الاكتفاء فقط بتناول الأطعمة الصحية والحصول على العناصر والفيتامينات والمعادن من خلالها، ولكن ما لا يعيه البعض أن الفيتامينات والمكملات أمر في غاية الأهمية وضروري قبل وأثناء كل فترات ومراحل الحمل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن الفيتامينات والمعادن والمكملات يجب أن تلتزم بتناولها السيدة الراغبة في الحمل منذ مرحلة التخطيط للحمل، وأثناء الثلث الأول والثاني والثالث، فكل مرحلة من مراحل الحمل تتطلب نوعيات معينة من الفيتامينات والمكملات.

تتغير احتياجات الجسم واحتياجات الجنين ونموه ولذلك تحتاج كل مرحلة وكل شهر من شهور الحمل لفيتامينات بعينها، ونحن في تلك المرحلة نتحدث عن الشهور الوسطى من الحمل بداية من الشهر الرابع وانتهاء بالسادس، ومن أهم الفيتامينات في تلك المرحلة:

الكالسيوم الضروري والهام لتعزيز عظام الحامل والجنين الذي ينمو في البطن أيضا.

الحديد الذي يعزز من نسب القوة والبناء سواء للجنين أو للحامل.

الزنك الهام والضروري لدماغ الطفل ولمناعة الأم الحامل.

حمض الفوليك الهام لأعصاب الطفل ونمو دماغه ونمو أعصابه وعضلاته كما أنه يقي من العيوب الخلقية الشائعه، ويقي من مشكلات الدماغ والمخ الشائعة أيضا.

على كل حامل أن تسأل طبيبها المختص عن طبيعة الفيتامينات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الحمل، فلا يمكن الاستمرارية على فيتامين واحد لكل المراحل ولا يمكن الاكتفاء بالطعام للحصول على الفيتامينات والمعادن والعناصر، ولكن وبجانب هذه الفيتامينات يجب الالتزام بنظام غذائي صحي فضلا عن الحركة المستمرة والرياضة المنتظمة كذلك على النوم بأريحية شديدة والتركيز على نمط حياه صحي غير متوتر.