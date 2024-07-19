استشارى توضح أهمية تناول فيتامين د خلال فترة الحمل

كتبت إيناس البنا

تزداد الاحتياجات الغذائية للمرأة أثناء الحمل، وعادةً ما لا يساعد النظام الغذائي وحده في تلبية هذه الاحتياجات، لذلك، عادةً ما تتناول النساء مكملات غذائية منذ بداية الحمل.

تعد مكملات الحديد والكالسيوم من المكملات الغذائية الأكثر شيوعًا التي تتناولها الأمهات الحوامل، وبالمثل، يعد فيتامين د ضروريًا أيضًا أثناء الحمل لكل من الأم والجنين.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نقص فيتامين د شائع جدًا بين النساء الحوامل ويرتبط بارتفاع خطر الإصابة بتسمم الحمل، ومرض السكري الحملي، والولادة المبكرة، وغيرها من الحالات الخاصة بالأنسجة، وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن مكملات فيتامين د أثناء الحمل قد تقلل من خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات.يمكن لفيتامين د أيضًا أن يدعم الجهاز المناعي للأم.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، يجب على جميع النساء الحوامل تناول 600 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د3.

أهمية فيتامين د للحامل

أوضحت الدكتورة انتصار وهدان استشارى النساء والتوليد في مستشفى ايتاى العالم، أن فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي فهو يلعب دورًا مهمًا في نمو عظام وعضلات الطفل، كما يساعد الأم الحامل على الحفاظ على صحة العظام والعضلات والأسنان.



وشددت الطبيبة أنه سواء كنت حاملًا أم لا، لا ينبغي تناول المكملات الغذائية دون الطبيب المختص، وخاصة أثناء الحمل التي قد يتحقق طبيبك من مستويات فيتامين د لديك أولاً ثم يضيف المكملات الغذائية وفقًا لاحتياجاتك.

