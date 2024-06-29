3 أطعمة أساسية للحامل على مائدتك اليومية في الطقس الحار

كتبت مروة محمود الياس

المرأة الحامل خلال الطقس الحار تعانى كثيرًا من ارتفاع درجة الحرارة، فبجانب آلام الحمل وأوجاعه، تعانى من الطقس الحار وتغير حرارة جسدها، ما يجعل لزامًا عليها الاهتمام بمجموعة من الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن نظام حياتى يومى يجنبها مخاطر ارتفاع الحرارة، ومشكلات الموجات الحارة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من الأكلات التي يجب أن تحرص عليها كل امرأة حامل، وعليها قبل هذا الاهتمام بتقليل التعرض للشمس وأشعتها المباشرة فضلاً عن تناول أدويتها الموصوفة من قبل الأطباء إن وجدت، فضلاً كذلك عن الاهتمام بالتواجد في مكان به تهوية جيدة، ومن أبرز الأطعمة الصحية التي تحتاجها كل حامل:

الخضار بكل أنواعه خاصة الورقى الغنى بالمياه، فهو سبب في ارتواء جسدها والشعور بالهدوء والترطيب وانخفاض درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالحرارة العالية والشديدة، فهذه الأطعمة تعزز من الإخراج لدى الحامل، وتساعد على تحسين العملية الهضمية كما تفلل من مشكلات البطن لديها، وتعادل درجة حرارة جسدها.

كذلك تحتاج الحامل لتناول الفاكهة الصحية، وبخاصة الفاكهة الحمضية، والتي تكون إما الليمون أو البرتقال أو الكيوي وغيرها، وكلها تحتوى على نسب عالية من فيتامين ج الصحى المفيد المعزز للمناعة والصحة، والذى يحسن من درجة حرارة لجسم وتجعله أقل شعورًا بالحرارة العالية.

البذور والمكسرات الصحية دون إسراف تساعد كثيرًا الحامل تعزيز نمو عقل ودماغ الطفل، فضلاً عن احتوائها على دهون صحية مفيدة ومعززة لصحة الجسم والدماغ، ويمكن الاعتماد على الفول السودانى، وبذر الكتان كذلك.