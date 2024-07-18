هل القطط تسبب العقم والإجهاض؟ استشاري نساء يوضح

كتبت فاطمة ياسر

"اوعي تربي قطط هتجبلك عقم.. إزاي حامل وعندك قطة هتخلي العيل ينزل"..مقولات نسمعها كثيرا عن تربية القطط في المنزل والحمل، فهل القطة بالفعل تسبب هذه المشكلات؟



أجاب الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد في كلية طب القصر العيني، ومستشار وزير الصحة والسكان، موضحا أن تربية القطط لا تسبب العقم أو تعرضك للإجهاض في حالة الاهتمام بتطعيمها ونظافتها ونظافة المنزل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، ومنها "التوكسولازما" المرض الطفيلي الذي يصيب بعض الحيوانات كالقطط والماعز والأغنام، وقد ينتقل للإنسان عن طريق التعامل مع الحيوان المصاب.



موضحا، أن داء القطط أو "التكسولازما" يمكن الإصابة به عن طريق تناول اللحوم المصنعة كالبسطرمة والهمبورجر والسجق واللانشون، وليس فقط الحيوانات، ولذا عند شراء مثل هذه الأنواع يجب أن تكون ذات ماركة جيدة أو يمكن صناعتها في المنزل.



وأضاف، أن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهما الحوامل و أصحاب المناعة الضعيفة، ولذا يجب الاهتمام بالمناعة وتقويتها وخاصة خلال فترة الحمل.وبالنسبة للحمل وفرص التعرض للإجهاض، أكد أستاذ النساء والتوليد، أن هناك العديد من التحاليل التي يجب على الحامل القيام بها في بداية الحمل، والهدف منها تحديد الإصابة بالتكسوبلازما، وأيضا الاطمئنان علي الصحة العامة.



وقدم مستشاري وزير الصحة والسكان، بعض النصائح للسيدات التي تربي قطط في المنزل، ومنها:

-إجراء تحاليل لازمة قبل التخطيط للحمل، و مع بدايته.

-في حالة وجود قطة في المنزل عدم ملامسة أو القرب من براز القطط.

-الاهتمام بالتغذية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.