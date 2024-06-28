مش بس الستات.. 6 أسباب لعقم الرجال.. اعرفها

كتب - حسام الشقويرى

عندما يفشل الأزواج في الإنجاب، يبدأ كلا الزوجين في البحث عن الأسباب المؤدية لهذا الأمر، فقد تكون خصوبة المرأة هي المشكلة، فـ العقم عند النساء هو الأكثر شيوعًا ويتم الحديث عنه في كثير من الأحيان؛ ومع ذلك، يتم التغاضي عن مشاكل العقم عند الرجال، حيث يعتبره البعض من الأمور المعقدة ويؤثر على تنظيم الأسرة إلى حد كبير، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يواجه ملايين الأشخاص مشكلة العقم، وتشير المنظمة إلى أن واحدًا من كل ستة أزواج يعاني من العقم في جميع أنحاء العالم.

وحول ذلك قدم التقرير أبرز الأسباب المؤدية للعقم عند الرجال، ومنها:

أسباب العقم عند الرجال

1. الاضطرابات الهرمونية

أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند الرجال هو مشكلة هرمونية، والمتمثل في قصور الغدد التناسلية، أي عدم كفاية إنتاج هرمون التستوستيرون بالإضافة إلى الهرمونات الأخرى المرتبطة بالتكاثر بواسطة الخصيتين يمكن أيضًا أن تؤدي إلى العقم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة النخامية الموجودة في قاعدة الدماغ على إنتاج الهرمونات، ما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

2. الاضطرابات الجسدية والهيكلية

دوالي الخصية، وهي حالة يمكن أن يؤدي فيها تضخم شبكة الأوردة داخل كيس الصفن إلى تغيير درجة حرارة الخصية، ما يضعف إنتاج الحيوانات المنوية، ما يؤدي إلى العقم، أيضا من أسباب العقم القذف الرجوعي، حيث يدخل السائل المنوي إلى المثانة البولية، بدلاً من الخروج من خلال القضيب، يمكن أن تؤدي أيضا إلى العقم عند الرجال، "علاوة على ذلك، فإن الالتهابات مثل التهاب البربخ والتهاب الخصية، على التوالي، والأمراض المنقولة جنسيًا، يمكن أن تؤثر على صحة الحيوانات المنوية.

3. عوامل نمط الحياة

من المرجح أن يصاب الرجل الذي يعاني من عادات نمط حياة غير صحية بالعقم، ويمكن أن تؤثر السمنة أو زيادة الوزن بشكل مباشر على كمية الحيوانات المنوية وتؤثر أيضًا على مستويات الهرمون ما يؤدي إلى العقم، وبصرف النظر عن هذا، فإن أنماط النظام الغذائي غير المنتظمة وقلة الأنشطة البدنية يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة، ما يؤدي إلى السمنة والعقم.

4. العوامل البيئية

التعرض لفترات طويلة للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمعادن الثقيلة والمذيبات العضوية وألوان الطلاء والملوثات البيئية يمكن أن يضر بصحة الحيوانات المنوية، فالاستخدام المتكرر لأحواض الاستحمام الساخنة أو حمامات البخار أو التعرض لبيئات ذات درجة حرارة عالية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إضعاف عدد الحيوانات المنوية بشكل مؤقت.

5. العوامل الوراثية

"متلازمة كلاينفلتر، وهي حالة وراثية يولد فيها طفل ذكر مع كروموسوم X إضافي، يمكن أن تسبب خللًا في الأعضاء التناسلية الذكرية، مما يؤثر على وظيفة الخصية وإنتاج الحيوانات المنوية". اضطرابات وراثية أخرى مثل التليف الكيسي، ومتلازمة كالمان التي يمكن أن تسبب انسدادًا في القنوات المنوية.

6. الأمراض الطبية وعلاجاتها

بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري واضطرابات المناعة الذاتية الأخرى يمكن أن تؤثر على الخصوبة. من العوامل المساهمة الأخرى أن أمراض مثل الأورام السرطانية وغير السرطانية تؤثر على الأعضاء التناسلية الذكرية مباشرة من خلال الغدد التي تفرز الهرمونات المرتبطة بالتكاثر.



