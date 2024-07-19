تكدس حركة السفر فى مطار فيينا بعد تعطل أجهزة الكمبيوتر

فيينا (أ ش أ)

أدى تعطل نظم الكمبيوتر العالمية إلى شل حركة السفر فى مطار فيينا اليوم .

وأفاد بيان لمطار فيينا الدولى اليوم الجمعة، بأن الآلاف من الركاب تكدسوا فى المطار بعد تعطل البرامج والأنظمة التى من المفترض أن تمكن الركاب من تسجيل الوصول وتسليم حقائبهم .

وأوضح البيان أن شركات الطيران مثل راين اير وويز اير وايرو وينجس، قد تأثرت بشدة.

يشار إلى أن مشكلة فنية في مايكروسوفت ، أدت إلى فرض قيود صارمة في العديد من البلدان وقد تم بالفعل الإبلاغ عن مشكلات فنية خطيرة في أستراليا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية والهند، كما أن الحركة الجوية معلقة حاليًا في مطار برلين.



وحدث ارتباك عالمي وشلل أصاب العديد من خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

وسجل موقع DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

بنوك ومطارات ضمن ضحايا الانقطاع

وقال متحدث باسم مطار براندنبرج في برلين لرويترز إن مطار براندنبرج ببرلين أوقف جميع الرحلات الجوية حتى الساعة العاشرة صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت أيرلندا) بسبب خلل فني، وفي وقت سابق، قالت شركة BER المشغلة للمطار، إن تسجيلات الوصول تأخرت بسبب الخطأ.

بدورها، أفادت رابطة الطيارين المتحالفين، التي تمثل طياري الخطوط الجوية الأمريكية، أن موقعها الإلكتروني قد تم إيقافه عن العمل بسبب تعطل شركة مايكروسوفت، أدى هذا الحادث إلى تفاقم التحديات التي تواجهها شركة فرونتير إيرلاينز، مما أثر على أنظمة الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بها وتسبب في تأثير سلبي على الرحلات الجوية، وفقًا لشركة Cirium، تشغل شركة Frontier ما يقرب من 150 طائرة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا أن شركة Allegiant Airlines وDelta Air Lines أصدرتا توقفًا أرضيًا بسبب مشكلات في الاتصال مرتبطة بانقطاع الخدمة، وأكد مطار سيدني أنه بينما كانت الرحلات الجوية تصل وتغادر، من الممكن توقع بعض التأخير خلال المساء بسبب انقطاع فني عالمي أثر على العديد من شركات الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الحجز الصحي الذي يستخدمه الأطباء العامون في بريطانيا أصبح غير متصل بالإنترنت، وفقًا لما نشره مسؤولون طبيون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية الأسترالي إن انقطاع الإنترنت الذي أثر على وسائل الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات يبدو أنه مرتبط بمشكلة في شركة Crowdstrike العالمية للأمن السيبراني.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية الأسترالية ABC إنها تعاني من “انقطاع كبير في الشبكة”،لم تقدم المزيد من التفاصيل، وفي رسالة مسجلة مسبقًا تم تشغيلها على قناة سكاي نيوز أستراليا مع تعطل البرامج العادية، قال المراسل توم كونيل إنه لا يُعتقد أن انقطاع الخدمة كان نتيجة اختراق.

وقال: "لقد تعطلت أجهزة الكمبيوتر وأنظمتنا، وكل الأشياء التي تجعل سكاي نيوز في حالة تعطل، وكذلك بالنسبة للعديد من الشركات الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد"، وفي المملكة المتحدة، اعتذرت قناة سكاي نيوز للمشاهدين عن "انقطاع" بثها، وقالت إنها تأمل في استعادة البث قريبًا.

كما شملت الانقطاعات التي تم الإبلاغ عنها على المواقع بنوك NAB، وCommonwealth، وBendigo، وشركتي الطيران Virgin Australia وQantas، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل Telstra، ولم تتمكن وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا - بما في ذلك ABC وSky News - من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.