انقطاع عالمى للانترنت يؤثر على شركات طيران وبنوك ووسائل إعلام

وكالات الأنباء

تعطل الإنترنت فى عدة دول، اليوم الجمعة، ما أسفر عن وقف العمل فى مطارات وشركات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى تداول النفط والغاز فى لندن وسنغافورة.

وأعلن مطار برلين وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، فيما قالت الشركة المشغلة للمطار، عبر منصة "إكس"، إن "المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني".

وذكرت أيضاً الخطوط الجوية التركية أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية، في منشور على "إكس"، أن العمل جار على حل المشكلة.

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، ومطار أمستردام، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية.

من جانبه، قال مسؤول هولندي إن العمليات بمطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.

وتابع: "التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول"، مضيفاً أن من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.

من جانبها قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ثلاث شركات طيران هندية أفادت بتعطل أنظمة معلوماتية.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عطلا تقنيا عالميا أثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ديفيد رودس، إن القناة توقفت عن البث المباشر، صباح الجمعة.

وأوضح رودس، عبر منصة "إكس"، أن "سكاي نيوز لم تتمكن من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حالياً أننا نعتذر عن الانقطاع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن 6 مصادر في قطاع النفط والغاز قولها إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت، الجمعة.