بنوك ومطارات أبرز ضحايا عطل مايكروسوفت.. والشركة:"نحقق فى المشكلة"

كتب مؤنس حواس

تواجه الشركات والمستخدمون الذين يستخدمون خدمات مايكروسوفت انقطاعات كبيرة في الخدمة حول العالم، مع عدم عمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأنظمة.

وكانت سكاي نيوز إحدى الشركات التي تأثرت، حيث لم تتمكن من بث برنامجها الصباحي في الساعة 6 صباحًا، مع ترك المشاهدين مع رسالة ثابتة تعتذر عن "انقطاع" الخدمة.

وأثر الانقطاع على البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات الطيران طوال هذا الصباح (الجمعة 19 يوليو).

ـ لماذا يحدث انقطاع مايكروسوفت؟

كشف الصحفي التقني كريس ستوكيل ووكر أن الانقطاع الكبير في خدمة مايكروسوفت كان بسبب تحديث من مدقق تهديدات الكمبيوتر Crowdstrike Falcon.

وقد نشر على X (المعروف سابقًا باسم Twitter): "صباح الخير، ابقَ في السرير اليوم، تشير التقارير المبكرة إلى أن Crowdstrike Falcon - وهو مدقق تهديدات الكمبيوتر الذي يستخدمه الكثير من الشركات قد دفع تحديثًا ربما يكون قد أدى إلى كسر نظام تأثرت الكثير من أجهزة الكمبيوتر وشركات الطيران وغيرها".

ـ تعليق مايكروسوفت

وفي حسابها الرسمي على X، أقرت مايكروسوفت بالمشكلة التي كانت تؤثر على العديد من المستخدمين حول العالم، ونشرت في وقت مبكر من صباح الجمعة، وقالت: "نحن نحقق في مشكلة تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المختلفة".

وفي سلسلة من التحديثات، شاركوا أنهم كانوا يعملون على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، وجاء في آخر منشور لهم: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات التخفيف".

لقد تفاعل الأشخاص في جميع أنحاء العالم مع تأثر أنظمة عملهم، حيث نشر أحد الأشخاص: "كيف ستصلح مايكروسوفت هذا xd عندما يستخدمون مايكروسوفت بأنفسهم في عملهم بالكامل."

وشارك آخر، "حدث خطأ في الشاشة الزرقاء لـ مايكروسوفت على مستوى العالم؟ هل حصلت على هذه الشاشة للمرة الخامسة على التوالي"، وفي الوقت نفسه، قال آخر مازحا: "في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع، شكرا مايكروسوفت".