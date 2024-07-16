6 فواكه مجففة تساعد في تقليل مستويات ضغط الدم المرتفع وحماية قلبك

كتبت مروة هريدى

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا ترك دون علاج، وفي حين أن الأدوية وتغييرات نمط الحياة غالبًا ما يوصى بها، إلا أن إضافة أطعمة معينة، مثل الفواكه المجففة، إلى نظامنا الغذائي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا مهمًا في إدارة ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع "WEBMD".

فيما يلي.. 6 فواكه مجففة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم:



اللوز



لا يعتبر اللوز مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل إنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية، فإن تناول اللوز يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا، واللوز غني بالمغنيسيوم، الذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، ويمكن أن توفر حفنة يومية من اللوز جزءًا كبيرًا من احتياجاتك من المغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

الجوز أو عين الجمل



يشتهر الجوز أو عين الجمل بمحتواه العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ترتبط بصحة القلب، وتشير الأبحاث الصادرة عن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الاستهلاك المنتظم للجوز يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام، حيث يساعد حمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود في الجوز على تقليل الالتهاب وتحسين صحة الشرايين، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

الزبيب



غالبًا ما يتم تجاهل الزبيب، لكنه مفيد بشكل لا يصدق لصحة القلب، وقد وجدت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول الزبيب ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي الزبيب على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم ويدعم مستويات ضغط الدم الصحية.

الفستق



الفستق ليس لذيذًا فحسب، بل إنه فعال للغاية في خفض ضغط الدم، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن تناول الفستق بانتظام يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي، وذلك بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والدهون الصحية، وتساهم الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الفستق في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول السيئ والالتهابات.

التمر



التمر حلو المذاق بشكل طبيعي ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية، ووفقًا لبحث أجرته مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن التمر غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث توفر السكريات الطبيعية الموجودة فيه بديلاً صحيًا للحلويات المصنعة، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

الكاجو



الكاجو هو نوع آخر من الفواكه المجففة الممتازة للتحكم في ضغط الدم، وقد أشارت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن الاستهلاك المنتظم للكاجو يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي ويحسن صحة القلب بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والدهون الصحية، كما يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للألياف، التي تساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام والتحكم في ضغط الدم.