كتبت فاطمة خليل

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم، مما قد يتسبب في أعراض مثل الدوخة والتعب والإغماء، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تنظيم ضغط الدم وتحسين الصحة العامة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لممارسة الرياضة لمرضى ضغط الدم المنخفض، بحسب موقع تايمز ناو.

نصائح لممارسة الرياضة لمرضى ضغط الدم المنخفض

- ابدأ ببطء: إذا كنت جديدًا على ممارسة الرياضة، فابدأ بتمارين خفيفة مثل المشي أو السباحة لمدة 10-15 دقيقة في اليوم. يمكنك زيادة مدة وشدتك تدريجيًا بمرور الوقت.

- اختر تمارين متوسطة الشدة: تهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع. يمكن أن تشمل التمارين المتوسطة الشدة المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الرقص.

-قم بدمج تمارين القوة: ساعد تمارين القوة على تقوية عضلاتك، مما قد يساعد على تحسين ضغط الدم. يمكنك استخدام الأوزان أو أربطة المقاومة أو وزن جسمك.

-استمع إلى جسدك: إذا شعرت بالدوار أو الدوخة أو التعب أثناء ممارسة الرياضة، فتوقف واستريح. تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.

- استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من أي مخاوف بشأن ممارسة الرياضة، فتحدث إلى طبيبك. يمكن أن يساعدك طبيبك في وضع خطة تمرين آمنة وفعالة.

فوائد ممارسة الرياضة للأشخاص ذوي ضغط الدم المنخفض

- تحسين ضغط الدم: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تنظيم ضغط الدم وخفضه.



-زيادة مستويات الطاقة: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة على زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج.

-تقوية العضلات والعظام: يمكن أن تساعد تمارين القوة على تقوية العضلات والعظام، مما قد يساعد على منع الإصابات.

- تحسين صحة القلب: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة على تحسين صحة القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

من المهم الاستماع إلى جسدك والتوقف عن ممارسة الرياضة إذا شعرت بالدوار أو الدوخة أو التعب.

تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.

