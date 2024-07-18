وزارة التموين تعلن ارتفاع مخزون القمح ليتجاوز 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح لدى الوزارة يكفى لفترات طويلة في ظل استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين، كما تم التعاقد على 770 ألف طن قمح مستورد، في إطار الحرص على استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لمدة تتجاوز 6 أشهر، كما أن مخزون زيت الطعام يبلغ أكثر من 5.6 شهر، كذلك وجود مخزون كبير من السكر التموينى يكفى فترات طويلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يطلع فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مخزون كافة السلع الأساسية لبدء زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات، خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وأيضا زيت الطعام والأرز والسكر، حيث يتم طرح السلع الغذائية على بطاقة التموين لما يقرب من 63 مليون مستفيد من دعم السلع بجانب أيضا طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تعزيز المخزون من كافة السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات من السلع لفترات طويلة.