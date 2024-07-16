وزير التموين يتابع المخزون الاستراتيجى من الأقماح ومعدلات توريد المحصول المحلى

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء شريف باسيلى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور اللواء أشرف صادق العضو المنتدب لشئون الصوامع والتخزين بالشركة.

وذلك بحضور كل من اللواء وليد حسين أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير.

وهدف اللقاء إلى استعراض مجالات عمل وأنشطة الشركة المختلفة، وكذلك التقدم المحرز في استكمال الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الصوامع والتخزين وخاصة إنشاء الصوامع الحقلية، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وكذلك أعمال نقل الاقماح المستوردة والمحلية، ومتابعة موقف تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لهذه السلعة الاستراتيجية.



كما تابع الوزير موقف المخزون الاستراتيجي من الاقماح، ومعدلات توريد القمح المحلي كذلك التعرف علي خطة الشركة القابضة للصوامع والتخزين في زيادة السعات التخزينية للصوامع بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام، وزيادة الاحتياطي الإستراتيجي منّ الأقماح.