اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:22 م
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية، ومنتجات الخضراوات وألفاكهة واللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

 

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضرأوات وألفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 16جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 35جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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