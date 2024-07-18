اليوم السابع
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الخميس، 18 يوليو 2024 06:27 م
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حصاد الوزارات.. لجنة فنية تراجع نموذج أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة

الخميس، 18 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. لجنة فنية تراجع نموذج أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة شادى زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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