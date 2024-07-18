اليوم السابع
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وزارة التعليم: لجنة فنية تراجع نموذج أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة

الخميس، 18 يوليو 2024 11:21 ص
وزارة التعليم: لجنة فنية تراجع نموذج أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال شادى زلطة المتحدث الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شكاوى طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، علي صعوبة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2024، والذي أداها الطلاب أمس الأربعاء،  هناك لجنة فنية مسئولة عن مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة الخاص بامتحان الاستاتيكا قبل بدء التصحيح، للتأكد من أن الأسئلة وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية وعدم وجود أي أسئلة غير مطابقة للمواصفات أو أسئلة بها أي أخطاء.

وشدد شادي زلطة، على أنه لن يتم تصحيح أي امتحانات الثانوية العامة قبل مراجعة الأسئلة ونماذج الإجابة من قبل اللجنة الفنية، وكل طالب سيحصل علي حقه كاملا في الامتحانات.


وأدى أمس طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، بإجمالى عدد (414085) طالب وطالبة ، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (99905) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (192789) طالب وطالبة ، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) بإجمالى عدد (1643) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى عدد (٢٥٥) طالب وطالبة.







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