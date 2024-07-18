المديريات التعليمية تستقبل ملفات الطلبة المقبولين بالصف الأول الابتدائى

محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية في مراجعة التنسيق الخاص بالتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025، حيث تم تشكيل لجان من المديريات والإدارات لمراجعة قوائم تسكين الطلاب في المدارس المتقدمين عليها حسب رغبات أولياء الأمور والأماكن المتاحة في كل مدرسة، حيث بدأت في قبول ملفات الطلاب المقبولين بعد استكمال ولى الأمر ملف التقدم وسداد المصروفات الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن أولياء الأمور تابعوا نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، ويمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة عند التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، وتشمل: أصل وصورة لشهادة ميلاد مميكنة حديثة للطفل وأصل وصورة بطاقة الأب والأم وصورة من عقد الإيجار أو وصل كهرباء و8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، والبطاقة الصحية الخاصة بالطفل.