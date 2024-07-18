وزير التموين: احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية فى أعلى معدلاتها

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن احتياطى مصر من السلع الاستراتيجية والتموينية، خاصة الأقماح يعتبر من أعلى الأرصدة التى وصلت لها البلاد خلال الفترة السابقة كمدة كفاية.

وقال الوزير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجعلها في نطاق آمن، وتأكيدا لذلك تم التعاقد على 770 ألف طن قمح من بلغاريا وروسيا".

وأضاف أن رصيد مصر من الأقماح (محلية ومستوردة) يكفي لمدة 6.9 شهر بعد إتمام ممارسة شراء 770 ألف طن من بلغاريا وروسيا، موضحا: أن رصيد السكر التمويني يكفي لمدة 19.3 شهر والزيت التمويني 5.6 شهر.