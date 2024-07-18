تنسيق 2024.. برنامج التغذية العلاجية "إنجليزى" بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان

محمد صبحى

أكدت جامعة حلوان أنه تم تصمم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، بـ كلية الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان ليضمن تأهيل وإكساب الطلاب العلوم والمهارات الأكاديمية والتطبيقية للعمل والمنافسة في مجال تخصص التغذية العلاجية محليا ودوليا إيمانا بدور التغذية في الوقاية والعلاج من المرض والحفاظ على صحة الفرد واستمرار عطائه للمجتمع .

ويتم من خلال البرنامج اكتساب العديد من المهارات للعمل في مجال التغذية العلاجية واستخداماتها الحديثة علي خلفية علمية في فروع علوم الفسيولوجي، والبيولوجي، السلوكيات الاجتماعية، علوم مهارات الاتصالات والإدارة لذلك لابد أن يكون لديه خلفية علمية علي درجة متقدمة بكل ما هو حديث مع إلمام بالجانب التطبيقي العملي في مجال التغذية والغذاء وذلك من خلال المقررات التي قام بدراستها .

ويكون ذلك من خلال التركيز علي التدريب العملي التطبيقي للوصول إلي النجاح في اكتساب الخبرات التطبيقية حيث يخضع الخريج لاختبارات أيضا من قبل من يقومون بالإشراف علي تدريبه، بحيث يكون لديه أحدث وأدق المعلومات في التغذية العلاجية حتى يصبح قادر علي المنافسة علي مستوي أخصائيو التغذية المتمرسين الذين يمكن أن يواجه منهم المنافسة في سوق العمل .

وتتمثل مجالات العمل المهني في القطاع الصحي بالكامل سواء المستشفيات الحكومية أو الاستثمارية , المراكز العلاجية، المعاهد الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز التأهيل الطبي، الجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التغذية للجماعات كدور رعاية المسنين ودور الحضانة والمصانع التي تقدم خدمات وجهات تقييم الحالة الغذائية وتقديم التثقيف الغذائي وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية ووضع السياسات التغذوية .

ويتميز الخريج الحاصل على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية بقدرته على توظيف الغذاء والتغذية في مجال صحة الإنسان للوقاية من الأمراض والعلاج والنهوض بصحة الفرد من خلال دوره في التغذية العلاجية. كما يمتلك القدرة على تخطيط سياسة تغذوية تدعم وتقدم نمط حياة صحي وذلك بفضل فهمه ودرايته الكاملة بعلوم التغذية والأطعمة.

وتتمثل شروط القبول حيث تقبل كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو علمي رياضة أو ما يعادلها من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة .

كما يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات اخري الي برنامج التغذية العلاجية وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

وايضا يتم قبول الطلاب خريجي الشهادات المعادلة- الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو علمي رياضة و خريجي الكليات و المعاهد (بكالوريوس – ليسانس ).