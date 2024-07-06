"إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع حوكمة القطاع الصحى والتى تتضمن النقاط التالية:

ـ الحوكمة تعني الآليات والسياسات التي تتبعها الدولة لضمان عدالة وجودة الخدمة الصحية للمواطن.

- تحتاج لإرادة سياسية واضحة وهي ما تحقق من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان تعمل بشكل واضح لتحقيق هذه التوجيهات.

- هيكل وزارة الصحة والسكان من إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ الحوكمة بكل شفافية وهناك اجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

- المواطن يحتاج لخدمة صحية جيدة وعاجلة بنفس الكفاءة في جميع المحافظات وهذه مخرجات الحوكمة.