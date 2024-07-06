اليوم السابع
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"إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب

السبت، 06 يوليو 2024 05:00 ص
"إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع حوكمة القطاع الصحى والتى تتضمن النقاط التالية:

ـ الحوكمة تعني الآليات والسياسات التي تتبعها الدولة لضمان عدالة وجودة الخدمة الصحية للمواطن.

- تحتاج لإرادة سياسية واضحة وهي ما تحقق من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان تعمل بشكل واضح لتحقيق هذه التوجيهات.

- هيكل وزارة الصحة والسكان من إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ الحوكمة بكل شفافية وهناك اجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

- المواطن يحتاج لخدمة صحية جيدة وعاجلة بنفس الكفاءة في جميع المحافظات وهذه مخرجات الحوكمة.

انفوجراف
انفوجراف

 







الصحة

حوكمة القطاع الصحى

الخدمة الصحية



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