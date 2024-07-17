تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل الالتحاق بطب أسنان حلوان الأهلية ومدة الدراسة

محمد صبحى

أكدت جامعة حلوان الأهلية ان كلية طب الأسنان تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للتميز في التعليم والبحث وخدمات طب الأسنان، مع التركيز على احتياجات المنطقة الإقليمية.

كما تهدف الكلية إلى تدريب الطلاب ليكونوا قادرين على العمل في القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تقدم رعاية الأسنان من خلال استخدام أحدث التقنيات العلمية في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم استخدام أساليب التعليم الحديثة بمساعدة الكمبيوتر والمواد السمعية والبصرية والتمارين التقنية المعملية.

ويقضي الطالب بالكلية مدة 5 سنوات جامعية مقسمة على 10 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 197 ساعة دراسية، يتم منح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في (طب وجراحة الفم والأسنان).

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024 ، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.