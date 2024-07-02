خطوات لترطيب جسمك فى الطقس الحار.. ما كمية الماء التى تحتاجها؟

كتبت فاطمة خليل

يحتاج الجسم إلى الترطيب بشرب الماء بكميات كافية خاصة خلال الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، في هذا التقرير نتعرف على خطوات لترطيب جسمك في الطقس الحار وكمية الماء التي تحتاج إلى شربها يومياً.

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ طب وصحة المسنين و استشارى التغذية العلاجية، بكلية الطب جامعة عين شمس، إن متوسط كمية الماء التى يوصى بشربها يوميا هى 8 أكواب، ولكن هذه الكمية تختلف لعدة عوامل مثل: مستوى النشاط البدنى والأمراض العضوية المصاحبة كذلك تختلف الكمية بين الرجال والسيدات .

وأوضحت أنه بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الأفضل التحدث مع طبيبك لتحديد كمية المياه التي يجب أن تشربها يوميًا لمراجعة تاريخك الطبي، بالإضافة إلى أي أدوية بدون وصفة طبية أو أدوية تتناولها حاليًا، حيث أن بعض الأدوية تجعل الجسم يطرد المزيد من الماء.

وأضافت أن بعض الحالات الطبية ، مثل بعض امراض القلب وامراض الكلى تؤثر فى كمية الماء الذى يجب تناوله بما يتناسب مع الحالة الصحية.

كيفية البقاء رطبا كل يوم ؟

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للحصول على الماء الذي يحتاجه جسمك، فيما يلي بعض الأفكار للبدء:

- احتفظ بالماء معك دائمًا. إن وجود الماء في متناول يدك يمكن أن يسهل عليك الحصول على الكمية المناسبة من السوائل احمل معك زجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة أينما ذهبت، أو احتفظ بإبريق ماء خفيف الوزن وكوب بالقرب من كرسيك المفضل في المنزل.

- اجعل شربك للماء جزء من روتينك اليومى. فاحرص على شرب الماء في أوقات معينة كل يوم يمكن لتحويله إلى عادة صحية على سبيل المثال، تناول كوبًا من الماء عند الاستيقاظ في الصباح، وقبل وبعد كل وجبة.

- بعض الاشخاص يجدون ان شرب الماء العادي طوال اليوم يمكن أن يكون مملاً! حاول إضافة الماء إلى جسمك عن طريق إضافة شرائح من الليمون الطازج أو التفاح أو الخيار .

- ايضا اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، إذا كنت تواجه صعوبة في شرب السوائل، فحاول تضمين الأطعمة الغنية بالمياه مع كل وجبة. وتشمل هذه الخيار والبطيخ والخس. يعتبر الحساء أيضًا وسيلة جيدة لزيادة كمية السوائل التي تتناولها .

- يجب أن ننتبه انه يمكن أن يكون للقهوة والشاي تأثير طفيف في الجفاف، لذا لا ينبغي احتسابهما ضمن كمية السوائل التي تتناولها يوميًا.