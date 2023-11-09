اليوم.. ملتقى علمى بجامعة حلوان حول دور الجامعات فى تنمية محافظات الصعيد وسيناء

تنظم كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، اليوم الخميس، الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيناس ماهر بدير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مقرري المؤتمر.
ويناقش الملتقى عدة محاور منها: التنمية المستدامة، الاستثمار والتمويل، التعليم والتدريب، الصناعات التحويلية، وغيرها. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمراكز البحثية في النهوض بمحافظات صعيد مصر وسيناء ووضع الحلول والمقترحات لمشاكل التنمية بها.
فيما ، تعقد كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر السنوى التاسع للكلية لعام 2024/2023 تحت عنوان الأطر الإلكترونية لحماية الأمن السيبرانى فى ضوء رؤية مصر 2030، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.
وينعقد المؤتمر فى شهر أبريل المقبل بمشاركة اساتذة وباحثين دوليين.
وتتمثل محاور المؤتمر فى مناقشة دور المؤسسات العامة والمجتمع المدنى فى حظاية الأمن السيبرانى، ومناقشة الأمن السيبرانى والملكية الفكرية "آفاق وتحديات تسوية منازعات الملكية الفكرية فى العصر الرقمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة