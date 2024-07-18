الوزراء الجدد فى حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

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أدى وزيرا الدفاع والخارجية والوزراء الجدد فى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليمين الدستورية أمام رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولى عهد دبى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، وأحمد بن عبدالله بالهول الفلاسى وزير الرياضة، وسارة بنت يوسف الأميرى وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالى والبحث العلمى بالإنابة، وعلياء بنت عبد الله المزروعى وزيرة دولة لريادة الأعمال، أدوا اليمين الدستورية اليوم /الخميس/ أمام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته التوفيق والنجاح للوزراء فى مهامهم الوطنية بما يعزز تطوير مختلف القطاعات وتحقيق نقلات جديدة فى الملفات الوطنية الاستراتيجية تنعكس إيجابا على المسيرة التنموية الشاملة فى دولة الإمارات وتواكب تطلعات مواطنيها.

وقال إن التطوير المستمر فى سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية نهج ثابت فى دولة الإمارات، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات العالمية خاصة فى مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.



وحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الوزراء على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود فى جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة وخاصة قطاع التعليم، مشددا على أن الارتقاء بالعملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية فى مخرجاتها هو السبيل إلى بناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة.



بدوره، أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم، أن قيادة دولة الإمارات حريصة على الوصول بمنظومة العمل الحكومى إلى مستويات متفوقة من خلال التطوير الدائم ورفدها بالطاقات والكفاءات القادرة على استثمار خبراتها العالية فى تحقيق التطوير المنشود.



وقال إن "التحديث نهج ثابت وأصيل فى حكومة الإمارات، وتطلعاتنا لا حدود لها فى سبيل تحقيق الأفضل للوطن وأبنائه وأجياله"، مضيفا أن "الإمارات تمضى نحو ريادتها، ونحن نراهن على رأس مالنا البشرى لقيادة مرحلة التطوير القادمة وتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة" .