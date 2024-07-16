‫‬وزير قطاع الأعمال يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

كتب عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور السيد سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب المهندس محمد شيمي بحسب بيان الوزارة اليوم، بالسفيرة مريم الكعبي والوفد المرافق لها، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وأكد المهندس محمد شيمي، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة، وهناك العديد من مشروعات التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مجالات وقطاعات متنوعة بهدف تنمية هذه الصناعات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة.

واستعرض المهندس محمد شيمي، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة في قطاعات وأنشطة متعددة، مؤكدا انفتاح الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترحيب بمختلف أنواع وأساليب الشراكة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، ومشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم.

ومن جانبها، قدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي التهنئة للمهندس محمد شيمي بمناسبة توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنية له التوفيق، مؤكدة على العلاقات المتميزة والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشارت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات لتكون وجهة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز، لافتة إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر.