وزير الرياضة يبحث مع مجموعة جسر للاستثمار القابضة السعودية مبادرات التعاون فى مجال تشغيل وتدريب الشباب

كتبت ياسمين يحيى

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع السفير محمد الزهراني رئيس مجلس إدارة مجموعة جسر القابضة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية و المتخصصة فى عدد من المجالات الاقتصادية من خلال الاستثمار المباشر وذلك لبحث برتوكول التعاون المشترك بين المجموعة ووزارة الشباب والرياضة فى مجال توفير فرص عمل للشباب من خلال إتاحة الآليات الخاصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة الخاصة للشباب .

كما تم الاتفاق على بدء اعداد دراسات تمويلية لعدد من المبادرات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من المشروع القومي دراجتك دخلك والعمل على التوسع فى المبادرة لتصبح أحد مجالات العمال المعنية بآليات التسويق وبيع المنتجات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكثيف المبادرات الخاصة بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل من خلال إتاحة فرص العمل والتدريبات وبرامج التأهيل الشامل للشباب بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية المعنية بتمكين الشباب.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى تنظيم ملتقيات للتوظيف ومعارض للمنتجات الحرفية والتراثية والمنتجات اليدوية المصنعة بمراكز الشباب فى مختلف مدن وقرى محافظات الجمهورية فضلا عن توفير مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل وإلحاق الشباب بقرص العمل الجديدة فى مجالات الذكاء الاصطناعي والوظائف الخضراء.

ومن جانبه اشاد السفير محمد الزهراني رئيس مجموعة جسر للاستثمار القابضة بجهود وزارة الشباب والرياضة فى مجال تشغيل الشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل مؤكدا على استعداد المجموعة فتح العديد من آفاق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المشروعات الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل لهم.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين فى مجالات متنوعة تتعلق بالتمكين الاقتصادى الشباب.