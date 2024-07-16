ملتقى توظيف كلية الهندسة جامعة القناة يجمع الشركات والخريجين لفرص مهنية جديدة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت وحدة الخريجين بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الثانى بحضور العديد من الشركات ومؤسسات التدريب، وذلك لإتاحة الفرصة لخريجى العام الحالى والسنوات السابقة للتعرف على احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والتقديم فى الفرص التوظيفية التى أتاحتها الشركات.

شهد الملتقى إقبالاً كبيراً من الخريجين الذين قدموا سيرتهم الذاتية وملأوا استمارات التوظيف لدى الشركات، كما حرص الطلاب على الحضور للاستفادة من الاحتكاك بالشركات ومعرفة متطلبات السوق من مهارات.

وقال الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، "إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزامنا بتأهيل طلابنا لمواكبة التغيرات فى سوق العمل وتوفير فرص حقيقية لهم."

افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية من الدكتور إيهاب لطفي، الذى تحدث مع الشركات المشاركة عن التخصصات المتاحة فى الكلية وعن سعى إدارة الكلية لدمج العملية التعليمية النظرية بالقطاع الصناعى التطبيقى من خلال الزيارات للمصانع والمشروعات القومية.

وأكد "لطفي" على أهمية هذه الفعاليات فى تعزيز التواصل بين الكلية وسوق العمل، قائلاً: "نحن نسعى جاهدين لتجهيز طلابنا بخبرات عملية تتماشى مع متطلبات السوق، وهذا الملتقى هو خطوة هامة فى هذا الاتجاه."

أشرف على تنظيم الملتقى الدكتورة عبير الشهاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التى أشارت إلى أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ذهبية للخريجين لتحقيق أهدافهم المهنية وتوسيع شبكة علاقاتهم فى السوق.

شارك فى الملتقى العديد من الشركات فى قطاع المقاولات العامة والتطوير العقاري، وفى مجال أعمال اللاند سكيب، بالإضافة إلى شركات تعمل فى تجهيز المعامل للجامعات ومدارس التعليم الفنى ومعامل الأبحاث، كما شاركت إحدى الشركات الصينية بمدينة العين السخنة، لإنتاج الفايبر جلاس.

كما أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس عن المنح التدريبية المقدمة للخريجين، والتى تهدف إلى إعداد خريج بمواصفات تكنولوجية تتناسب مع متطلبات السوق.

وشارك ممثلون عن نقابة المهندسين لتعريف الخريجين بالخدمات المقدمة من النقابة.

اختتم الملتقى بلقاء مفتوح بين الخريجين والشركات لتسليط الضوء على كيفية كتابة السيرة الذاتية وأهم المواصفات التى يتطلبها القطاع الخاص فى المهندس الخريج من الناحية العلمية والشخصية.

وأوضح الدكتور عماد بدري، مدير وحدة الخريجين، "إننا نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تمكين الخريجين من التواصل المباشر مع أرباب العمل وتقديم أنفسهم بشكل احترافي."

قام بالتنسيق للملتقى المهندسة جيهان حسن علام، مدير إدارى مركز خدمة المجتمع.

