وزارة العمل: تدريبات مجانية لخريجى المدرسة الفندقية بسيناء ووظائف للمتفوقين

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني لتدريب 14 من شباب خريجي المدرسة الفندقية بطور سيناء، بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 100 ساعة تدريبية ، كما سيتم توفير فرص عمل للمتميزين من المتدربين فور الانتهاء من التدريب تنفيذاً لسياسة وزارة العمل بشأن التدريب من أجل التشغيل.

وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته مديرية العمل مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة ، بخصوص تدريب وتأهيل الخريجين من المدارس الفنية لسوق العمل وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لـ سوق العمل وحرصاً من المديرية على إعداد الشباب السيناوي خريجي المدارس الفنية وتهيئته لخوض تجربة العمل الحر ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التي تقوم بها المديريات و إداراتها ومكاتبها التابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.

وأضافت مدير المديرية مستمرة فى توفير برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين أبناء المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة ، للحصول على خريجين مؤهلين للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري التى تعمل داخل المحافظة وخارجها ، وفق أحدث الأساليب العالمية فى التدريب ، ووفق برامج نظرية وعملية معتمدة من الوزارة خلال مدة التدريب.