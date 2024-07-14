العمل تؤكد مسئوليتها دون وسطاء عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، إنه في إطار جهود الوزارة في توفير فرص عمل آمنة و لائقة للشباب المصري بالخارج، فإن الوزارة تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة، والحذر ،لعدم التعرض للنصب ،فيما يتعلق بالسفر للعمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، سواء من خلال شركات أو أفراد..

وأشارت إلى أن وزارة العمل هى المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان ،دون أية وسطاء، وقد تم موافاة الجانب اليوناني بقاعدة بيانات العمالة التي تم عقد اختبارات لها ،وفي انتظار موافاتنا بأسماء العمال الذين وقع الاختيار عليهم ..

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أية مُستجدات من خلال الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الرسمي ، علمًا بأن كافة الوظائف التي تُوفرها الوزارة سواء بالداخل أو الخارج مجانية ودون أية تكاليف.