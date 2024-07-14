5 مسارات لدعم تكافؤ الفرص فى توفير فرص العمل ببرنامج عمل الحكومة

كتبت آية دعبس

تحرص الدولة على ضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل للشباب وتشجيع عمل المرأة وفئات ذوي الهمم، وترتكز رؤية الحكومة فى برنامج عملها في ذلك الشأن على تنفيذ ما يلي:

1- استمرار إدماج الفئات الأولى بالرعاية في رؤى وسياسات

التشغيل في سوق العمل المصري مع تحفيز أصحاب الأعمال

على تشغيلهم بمنحهم امتيازات إضافية، مع إلزام هذه الجهات

بخفض ساعات العمل لهم، وتوفير وسائل مواصلات آمنة

وملائمة لهم.

2- استكمال تعيين ذوي الهمم في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتأكـد مـن حصولهم على مستحقاتهم داخل تلك المنشآت.

3- استكمال تنفيذ مبادرات وبرامج تختص بتدريب وتشغيل ذوي الهمم في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

4- تفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات في ضوء دوره المتعلق بوضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وكذا تحديد التحديات التي تواجه سوق العمل ودعم الإصلاحات التي تخفف من حدة هذه التحديات المؤثرة على كفاءة سوق العمل على المستوى المحلي، وكذا تفعيل وحدات التنمية الاقتصادية في المحافظات.



5- دفع سياسات تمكين المرأة وذوي الهمم في الحصول على فرص عمل متساوية فى وحدات الإدارة المحلية وخلق مسارات وظيفية ورفع قدراتهم وتأهيلهم.



