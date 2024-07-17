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نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج»

الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:08 م
نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء لـ«طبيبة سوهاج» نقابة الأطباء -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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ثمنت النقابة العامة للأطباء، موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة مستشفى المراغة المركزي، واعتذاره للطبيبة خلال مؤتمر صحفي مذاع على الهواء منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي: "نحن كمسئولين تنفيذيين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن، لكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها مستمرة في متابعة الأمر، وفي انتظار ما تسفر عنه تحركات نقابة أطباء سوهاج مع المحافظة، ومديرية الشؤون الصحية.







نقابة الأطباء

طبيبة سوهاج

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس




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