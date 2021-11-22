اليوم السابع
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نقابة أطباء سوهاج توصى بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين بقانون المسئولية الطبية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:26 ص
نقابة أطباء سوهاج توصى بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين بقانون المسئولية الطبية المشاركون بمناقشات قانون المسئولية الطبية بنقابة أطباء سوهاج
كتبت ــ آية دعبس

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نظمت نقابة أطباء سوهاج، ندوة نقاشية عن قانون المسئولية الطبية، والمقدم عنه عدة مشروعات من أعضاء مجلس النواب، بحضور الدكتور محمود فهمى نقيب أطباء سوهاج والدكتور مجدى هنرى أمين عام نقابة أطباء سوهاج، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وسبعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج.
 
قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى بيان للنقابة العامة للأطباء، إن الندوة كانت ثرية بالمناقشات من الحضور الذين مثلوا جميع الأطراف المعنيين بقانون المسؤولية الطبية سواء مقدمي الخدمة والذين مثلهم أعضاء النقابات المهنية ومسئولي كلية الطب والمستشفيات، أو متلقى الخدمة ومثلهم أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب.
 
 وأضافت: أن المناقشات أسفرت عن عدة توصيات، من أهمها: الإشارة إلى أن مشروعات القانون المقدمة بمجلس النواب لم تتضمن إقرار الموافقة علي الإجراء الطبي الذى يوقعة المريض بالموافقة وإعطاء هذا الإقرار قوة أمام جهات التحقيق، والاعتراض على تحديد لجنة المسئولية الطبية الذي نصت عليها مشروعات القانون المقدمة في مجلس النواب للحد الأدنى والأقصى للتعويضات، واستبدال ذلك بإحالة تحديد التعويض إلى لجان التحكيم التى نص عليها القانون المدنى، فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين والتى وردت في مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، واستبدالها بوقف مؤقت لترخيص مزاولة المهنة كما جاء فى مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء.
 
 
 

المسئولية الطبية

نقابة الاطباء

نقابة اطباء سوهاج

قانون المسئولية الطبية

الغاء حبس الاطباء بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب

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